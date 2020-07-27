Apartmanların arasında drift mahalleliyi çileden çıkardı
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Apartmanların arasında drift mahalleliyi çileden çıkardı

Antalya'da mahalle ortasında drift atan sürücü, çevredekilerin tepkisini çekti.

27.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:55

Antalya'da mahalle ortasında drift atan sürücü, çevredekilerin tepkisini çekti. Apartman sakinleriyle drift atan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik polisin araya girmesiyle son bulurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada yayınlanan ve Antalya Ünsal Mahallesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir grup sürücü mahallenin ortasında drift atmaya başladı. Çevredekilerin tepki gösterdiği sürücüler, mahalle sakinleriyle sözlü tartışmaya girdi. İddiaya göre, apartmandan bir vatandaş drift atanlara bir cisim fırlattı ve gerginlik daha da arttı. Görüntülerde gruptan bir kişinin de apartman önüne gelerek eve doğru bir cisim fırlattığı görülüyor.

Mahalleliyle driftçilerin kavgası, ihbar üzerine olay yerine gelen polisin araya girmesiyle son buldu.

(İHA)

Apartmanların arasında drift mahalleliyi çileden çıkardı

Kaynak: İHA

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