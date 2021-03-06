Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi yakalandı (2)
06.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:05
ADLİYEYE SEVK EDİLDİBolu'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 'Güveni kötüye kullanma' suçundan arandığı tespit edilen Z.Y. (40) adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bolu'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 'Güveni kötüye kullanma' suçundan arandığı tespit edilen Z.Y. (40) adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK