Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi yakalandı (2)
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Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi yakalandı (2)

06.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:05
Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİBolu'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 'Güveni kötüye kullanma' suçundan arandığı tespit edilen Z.Y. (40) adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 'Güveni kötüye kullanma' suçundan arandığı tespit edilen Z.Y. (40) adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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