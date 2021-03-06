Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi yakalandı

06.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:58
Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi yakalandı

BOLU'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı iddia edilen Z.Y. (40) gözaltına alındı.

BOLU'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı iddia edilen Z.Y. (40) gözaltına alındı.

Gölyüzü Mahallesi'nde geçen hafta 3 apartmanın giriş katlarındaki bebek arabalarının yakıldığı ihbarı üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Z.Y. olduğunu belirledi. İfadesi alınan Z.Y., alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmediğini söyledi. Z.Y. hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma açıldı. Z.Y.'nin hakaret, hırsızlık, yaralama gibi 10 farklı suç kaydı olduğu, 'Güveni kötüye kullanma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Z.Y.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Bülent Ersoy Serdar Ortaç Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:58:31. #1.15#
title