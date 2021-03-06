Apartmanlardaki bebek arabalarını yakan kişi yakalandı

BOLU'da, apartmanların giriş katında bulunan 3 bebek arabasını yaktığı iddia edilen Z.Y. (40) gözaltına alındı.

Gölyüzü Mahallesi'nde geçen hafta 3 apartmanın giriş katlarındaki bebek arabalarının yakıldığı ihbarı üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Z.Y. olduğunu belirledi. İfadesi alınan Z.Y., alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmediğini söyledi. Z.Y. hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma açıldı. Z.Y.'nin hakaret, hırsızlık, yaralama gibi 10 farklı suç kaydı olduğu, 'Güveni kötüye kullanma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Z.Y.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK