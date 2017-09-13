Apartmanın zemin katındaki yangın korkuttu

Mersin'de ahşap ve plastik kasalar tutuştu, yoğun duman sebebiyle evden çıkamayan bir vatandaş itfaiye kovasıyla kurtarıldı

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülüdü



MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın plastik ve ahşap sandıkların bulunduğu zemin katında yangın çıktı. Dumanlarla kaplı apartmandan 1 kişi itafiye kovasıyla kurtarılırken, vatandaşa oksijen takviyesi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki Alata Mahallesinden geçen Çevreyolu üzerinde, birinci katında av bayisi ve yapı malzemeleri ofisi bulunan Canvar Apatmanı'nın zemin katında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ise yolu trafiğe kapatıp vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada yoğun duman sebebiyle bulunduğu evden çıkamayan bir vatandaş itfaiye kovasıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenme olasılığı sebebiyle vatandaşa 112 ekibi tarafından oksijen verildi.

Yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.