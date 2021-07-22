Apartmanın yanında topladığı çöplerin atılmasını engellemeye çalıştı
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Apartmanın yanında topladığı çöplerin atılmasını engellemeye çalıştı

Apartmanın yanında topladığı çöplerin atılmasını engellemeye çalıştı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, oturduğu apartmanın yanındaki boş arazide çöp biriktiren Zehra B., kurban edilen hayvanlardan topladığı sakatatları da buraya yığmaya başlayınca, mahalleli belediyeye şikayette bulundu.

BOLU'da, oturduğu apartmanın yanındaki boş arazide çöp biriktiren Zehra B., kurban edilen hayvanlardan topladığı sakatatları da buraya yığmaya başlayınca, mahalleli belediyeye şikayette bulundu. Zehra B., gelen ekiplerin çöpleri toplamasına engel olmaya çalıştı.

Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta tek başına yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Zehra B. uzun süredir, 3 tekerlekli motoruyla şehrin farklı noktalarından topladığı çöpleri oturduğu apartmanın yanındaki boş arazide biriktirdi. Çevredekilerin tepkisine rağmen çöp toplamaya devam eden Zehra B., son olarak kurbanda kesilen hayvanların sakatatlarını da toplayıp biriktirdi. Sakatatlar kokunca mahalleli Bolu Belediyesi'ne haber verdi.

Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöplerin kaldırılması için çalışma başlattı. Zehra B., kullanılmaz durumdaki birçok eşyayı ve çürümüş yiyeceği, "Ben onu kullanırım", "Ondan turşu yapacağım" şeklinde bahanelerle sahip çıkarak çöp kamyonuna atılmasına engellemeye çalıştı. Ekipler ise kadına ihtiyaçlarının gerekirse belediye tarafından karşılanabileceğini belirtti. Ekipler, yoğun koku sebebiyle çöpleri toplarken zorlandı. Çöpler yaklaşık 2 saatlik çalışmayla toplanıp, çöp kamyonuyla götürüldü.APARTMANIN DEPOSU VE EVİN İÇİ DE ÇÖP DOLU

Zehra B.'nin evinin balkonunda da birçok eşya olduğu görüldü. Zabıta Müdürlüğü kadının evindeki çöplerin toplanması için de gerekli yasal izinler için başvuru yaptı. Öte yandan apartmanın deposunda da çok fazla çöp olduğu belirtildi.


Apartmanın yanında topladığı çöplerin atılmasını engellemeye çalıştı
Apartmanın yanında topladığı çöplerin atılmasını engellemeye çalıştı
Apartmanın yanında topladığı çöplerin atılmasını engellemeye çalıştı
Apartmanın yanında topladığı çöplerin atılmasını engellemeye çalıştı
Apartmanın yanında topladığı çöplerin atılmasını engellemeye çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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