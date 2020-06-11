Apartmanın istinat duvarının çökme anı saniye saniye kamerada
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Apartmanın istinat duvarının çökme anı saniye saniye kamerada

Apartmanın istinat duvarının çökme anı saniye saniye kamerada Tokat'ta aşırı yağışlar dolayısıyla il merkezinde bulunan bir apartmanın istinat duvarının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

11.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:44

Apartmanın istinat duvarının çökme anı saniye saniye kamerada

TOKAT - Tokat'ta aşırı yağışlar dolayısıyla il merkezinde bulunan bir apartmanın istinat duvarının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Mehmetpaşa Mahallesi Örtmeliönü Sokak'ta inşaat çalışması yapılan bir sitenin yan tarafından bulunan istinat duvarının bir kısmı yıkıldı. Yağmur yağışı ile birlikte istinat duvarının geri kalan büyük bir bölümünde de çökme meydana geldi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Apartman sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı olayda binanın zemin katında ve 1. katta bulunan dairenin balkonunda hasar meydana geldi. Maddi hasarla atlatılan olay sonrasında bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bina sakinlerinden Mehmet Karakoç, yağmur yağışından sonra suyun etkisi ile birlikte istinat duvarının çöktüğünü söyledi. Korku dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Karakoç, apartman dairesinin balkonunda büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.

Apartmanın istinat duvarının çökme anı saniye saniye kamerada

Kaynak: İHA

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