Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yoğun yağış sebebiyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yoğun yağış sebebiyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı. İtfaiye biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Başiskele Yeşilkent Mahallesi'ndeki Bahçecik Kalıcı Konutları'nda sağanak nedeniyle bir apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi geldi. Apartmanın bodrum katına su pompası kuran itfaiyeciler, biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

Apartmanın giriş ve bodrum katlarını su bastı

Son dakika! Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika! Esenyurt'ta bodrum katta çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title