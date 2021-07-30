APARTMANIN DOĞALGAZ TOPRAKLAMA KABLOSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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APARTMANIN DOĞALGAZ TOPRAKLAMA KABLOSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de bir binanın doğalgaz topraklama kablosunu çalan şüpheli önce kameralara, ardından polise yakaladı.

OSMANİYE'de bir binanın doğalgaz topraklama kablosunu çalan şüpheli önce kameralara, ardından polise yakaladı.

Adnan Menderes Mahallesindeki bir sitede oturanlar, binanın doğalgaz panosuna ait topraklama elektrik kablosunun çalındığını fark etti. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, bisikleti ile olay yerine gelerek 6 metre uzunluğunda doğalgaz panosunun topraklama elektrik kablosunu çalan şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunan G.Ç. (23) olduğunu belirledi. Yapılan saha çalışması ve takip sonrasında zanlı, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından adli makamlara sevk edilen G.Ç. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

APARTMANIN DOĞALGAZ TOPRAKLAMA KABLOSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
APARTMANIN DOĞALGAZ TOPRAKLAMA KABLOSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
APARTMANIN DOĞALGAZ TOPRAKLAMA KABLOSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
APARTMANIN DOĞALGAZ TOPRAKLAMA KABLOSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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APARTMANIN DOĞALGAZ TOPRAKLAMA KABLOSUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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