APARTMANIN ÇATISI YANDI: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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APARTMANIN ÇATISI YANDI: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

APARTMANIN ÇATISI YANDI: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
07.05.2020 05:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 05:10

ADAPAZARI'nda sahur vakti bir apartmanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

ADAPAZARI'nda sahur vakti bir apartmanın çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Saat 02.45 sıralarında Adapazarı'nın Korucuk Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bina sakinleri evlerinden tahliye edilirken, apartmana dolan dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil ekipleri ambulansta müdahale  etti. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina sakinleri son 1 yıl içerisinde 3 kez benzer şekilde yangın çıktığını belirtti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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