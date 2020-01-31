Apartmanın çatısı yan binanın bahçesine düştü
Apartmanın çatısı yan binanın bahçesine düştüOSMANİYE'de bir apartmanın çinko çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle yerinden çıkarak, yan taraftaki binanın bahçesine düştü.
Apartmanın çatısı yan binanın bahçesine düştü
OSMANİYE'de bir apartmanın çinko çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle yerinden çıkarak, yan taraftaki binanın bahçesine düştü.
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 7 Ocak Sitesi'nde meydana geldi. 9 katlı Aleyna Beyza Apartmanı'nın çatısının büyük bir bölümü, dün geceden bu yana devam eden fırtına nedeniyle kopup, yan tarafta bulunan 5 katlı apartmanın bahçesine düştü. Yaşanan olayın ardından apartmanların çevresine güvenlik şeridi çekildi. Kopan çatının apartmanda kalan parçası, vinç yardımıyla indirildi.