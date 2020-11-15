Apartmanın çatısı alev alev yandı
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Apartmanın çatısı alev alev yandı

15.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 15.11.2020 19:59
Apartmanın çatısı alev alev yandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısı alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısı alev alev yanarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.  

Akşam saatlerinde, Darıca Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede apartmanın çatısını sardı. Vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, apartman sakinleri binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürmek için çabaladı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Apartmanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

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