Apartmanın Çatı Katında Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Kurtuluş Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çatıdaki izolasyon malzemelerinin alev almasıyla bir anda büyüyen yangına Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Bozkır İtfaiyesi Amirliği ekipleri müdahale etti.



Yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.



Yangında binada büyük çaplı hasar meydana geldi.