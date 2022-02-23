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Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Derviş Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Sokakta yanlış park edilmiş araçlar itfaiye ekiplerinin sokağa girmesine engel oldu. Polis ekipleri, sorguladıkları plakalardan araç sahiplerine ulaşarak araçları kaldırdılar.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu apartmanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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