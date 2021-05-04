Apartmanın bodrum katını yavru kedilere tahsis ettiler

Gebze'de bir apartmanın sakinleri, bodrum katında doğum yapan kedinin yavrularına sahip çıktı.

Gebze'de bir apartmanın sakinleri, bodrum katında doğum yapan kedinin yavrularına sahip çıktı.

Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki apartmanda yaşayan vatandaşlar, hamile olduğunu fark ettikleri sokak kedisini bodrum katına yerleştirdi.

Hayvansever vatandaşlar, kısa süre önce doğum yapan kedinin yavrularına bakarak beslenmelerine yardımcı oluyor.

Apartman sakini Kani Er, hamile kediyi güvende olması için binanın bodrumuna aldıklarını söyledi.

Kedinin burada 4 yavru dünyaya getirdiğini anlatan Er, "Komşularla yavrulara bakıyoruz. Aldığımız kafesle belli günlerde yavruları dışarı hava almaya çıkarıyoruz. Yavrular dışarı çıktıklarında da kafesten çıkmıyorlar, çok ürkekler. Komşularla her gün sabah ve akşam yemek veriyoruz yavrulara." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal