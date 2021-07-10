Apartmanın bodrum katından otomobil malzemesi çalan şahıs yakalandı
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Apartmanın bodrum katından otomobil malzemesi çalan şahıs yakalandı

Apartmanın bodrum katından otomobil malzemesi çalan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından otomobil malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı.

Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından otomobil malzemeleri çalan hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 8506 Sokakta bulunan bir apartmanın bodurum katında bulunan 2 adet hoparlör, 2 adet kriko, 2 adet buji anahtarı ile 2 adet çeki halatı çalındı. Malzemelerinin yerinde olmadığını fark eden vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı apartmana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahsın 31 yaşındaki K.D. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde "Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu için malzemeleri çaldığını çaldığı malzemeleri de tanımadığı bir hurdacıya 50 lira karşılığında sattığını" beyan eden K.D. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Apartmanın bodrum katından otomobil malzemesi çalan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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