Apartmanın bodrum katında, FETÖ'ye ait 10 çuval kitap ele geçti

05.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:56

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polis ekiplerince sitedeki apartmanın bodrum katında, FETÖ/PDY'ye ait 10 çuval yasaklı kitap ile broşürler ve yüzlerce kaset ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cami Mahallesi Tuzla Caddesi Esen Sokak'ta bulunan sitedeki apartmanın bodrum katında, FETÖ/PDY'ye ait yayınların bulunduğunu belirledi. Polis, apartmanın bodrum katına girerek, 10 çuval içindeki FETÖ/PDY'ye ait yaklaşık 500 yasaklı kitap ile broşürler ve yüzlerce kaset ele geçirdi. Polis, kitap, broşür ve kasetlere el koyarak, emniyete götürdü. 'FETÖ/PDY üyesi olmak' ile suçlanan, ismi açıklanmayan kişinin apartmandan taşındığı, kitap, broşür ve kasetleri de bodrum katına koyduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA