Apartmanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu

02.09.2019 18:32

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın korkuya neden oldu.



İpekyolu ilçesine bağlı Bahçivan Mahallesi Timurpaşa Sokak'ta yer alan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bodrum katında yükselen dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil Servis ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi. Doğalgaz acil ekipleri gaz kaçağıyla ilgili inceleme yaparken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangının çıktığı binada dumandan etkilenen çocuklar ve vatandaşlar tahliye edildi. Yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına alan ekipler, içerideki dumanı da tahliye etti.



Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar 122 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yangından dolayı bodrum katındaki eşyalar kullanılmaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İHA