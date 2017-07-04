Apartmanın Bodrum Katında Çıkan Yangın
Bilecik'te bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bilecik'te bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.