Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıIĞDIR - Iğdır'da bir apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ekipleri alarma geçti.

26.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:23
Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi ekipleri kurtardı

- 'da bir apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kedi için ekipleri alarma geçti.

Iğdır merkez İrfan Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci kat balkonunda mahsur kalan yavru kediyi fark eden vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipleri araç merdiveni ile müdahale edemeyeceklerini görünce normal merdiven yardımı ile kedi kurtarma operasyonuna başladı. Kendisinden kaçan yavru kediyi gören eri, ürkütmeden usulca yaklaşarak ani bir hareket ile yavru kediyi yakaladı.

"Aç ve korkmuş kediye vatandaşlar sahip çıktı"

Aşağıya indirilen yavru kedinin aç ve korkmuş olduğunu gören vatandaşlar, et ve ekmek vererek yavru kediyi besledi.

İhbar üzerine olay yerine geldiklerini belirten Ali Çekim isimli çavuşu, "Vatandaşlar tarafından yavru bir kedinin balkonda mahsur kaldığına dair ihbar geldi. aracı yanaşmadığı için yukarıda mahsur kalan yavru kediyi normal merdiven yardımı ile müdahale ederek kurtardık" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Apartmanın balkonunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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