ASANSÖR KABİNİNDEKİ YANGIN KISA DEVREDEN ÇIKMIŞ
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ASANSÖR KABİNİNDEKİ YANGIN KISA DEVREDEN ÇIKMIŞ

ASANSÖR KABİNİNDEKİ YANGIN KISA DEVREDEN ÇIKMIŞ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da, dün akşam saatlerinde bir apartmanın asansör kabininde çıkan yangının, elektrik panosundaki kısa devreden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Antalya'da, dün akşam saatlerinde bir apartmanın asansör kabininde çıkan yangının, elektrik panosundaki kısa devreden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın asansöründe meydana geldi. Apartmandan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbarla beraber kısa sürede adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, apartmanın asansör kabininin yandığını belirledi. Ekipler, kısa süre içerisinde yangını söndürürken, asansör ise kullanılamaz hale geldi. Yangından dolayı apartmanın içini duman kaplarken, bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilenmemek için pencerelere çıkarak yüzlerini bezle kapattı.

Yangınla ilgili incelemeyi tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının apartmanın elektrik panosundaki kısa devreden kaynaklandığını belirledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)

ASANSÖR KABİNİNDEKİ YANGIN KISA DEVREDEN ÇIKMIŞ
ASANSÖR KABİNİNDEKİ YANGIN KISA DEVREDEN ÇIKMIŞ
ASANSÖR KABİNİNDEKİ YANGIN KISA DEVREDEN ÇIKMIŞ
ASANSÖR KABİNİNDEKİ YANGIN KISA DEVREDEN ÇIKMIŞ
ASANSÖR KABİNİNDEKİ YANGIN KISA DEVREDEN ÇIKMIŞ
ASANSÖR KABİNİNDEKİ YANGIN KISA DEVREDEN ÇIKMIŞ
ASANSÖR KABİNİNDEKİ YANGIN KISA DEVREDEN ÇIKMIŞ
ASANSÖR KABİNİNDEKİ YANGIN KISA DEVREDEN ÇIKMIŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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ASANSÖR KABİNİNDEKİ YANGIN KISA DEVREDEN ÇIKMIŞ - Haberler
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