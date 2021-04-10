Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Güncel
Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde apartmanın bodrum katındaki pamuk balyalarının bulunduğu depoda, çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde apartmanın bodrum katındaki pamuk balyalarının bulunduğu depoda, çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Aydoğdu Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bir apartmanın bodrum katında, bugün öğle saatlerinde pamuk balyalarının bulunduğu depoda çıktı. Duman bina içine yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 8 kişi, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Dilan Çıtak Hülya Avşar Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Apartmanın altındaki depoda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:44:39. #1.14#
title