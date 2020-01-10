Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir apartmanın 9. katından düşen bebek hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir apartmanın 9. katından düşen bebek hayatını kaybetti.
Bir yaşındaki bebek Mina Demir, ilçeye bağlı Senem Ayşe Mahallesi'ndeki Işık Sitesi'nin 9. katındaki evlerinin penceresinden düştü.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı İmirza Demir'in kızı olduğu öğrenildi.