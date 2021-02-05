Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında(4)
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Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında(4)

05.02.2021 22:24 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:28
Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında(4)

EV HAPSİ VERİLDİZonguldak'ta apartmanın çatı katından atlayarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ayşe Özgecan Usta'nın adliyeye sevk edilen erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra ev hapsinde tutulacağı öğrenildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Zonguldak'ta apartmanın çatı katından atlayarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ayşe Özgecan Usta'nın adliyeye sevk edilen erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra ev hapsinde tutulacağı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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