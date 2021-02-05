Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında(2)
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Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında(2)

05.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:27
Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında(2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİZonguldak'ta, apartmanın 8'inci katından atlayarak hayatını kaybettiği iddia edilen Ayşe Özgecan Usta'nın olay anında evde olan erkek arkadaşı Bartu Can A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ta, apartmanın 8'inci katından atlayarak hayatını kaybettiği iddia edilen Ayşe Özgecan Usta'nın olay anında evde olan erkek arkadaşı Bartu Can A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında(2)
Apartmanın 8'inci katından düşen Ayşe Özgecan öldü, erkek arkadaşı gözaltında(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK

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