Apartmanın 5. katından düşen kadın öldü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde apartmanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde apartmanın 5. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Afşinbey Caddesi'ndeki apartmanda ikamet eden İlknur Öksüz (35), henüz belirlenemeyen nedenle 5. kattan düştü.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Öksüz'ün cenazesi, Afşin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA