Apartmanın 4. katından düşen şahıs hayatını kaybetti Kırşehir'de, apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Kırşehir'de, apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Medrese Mahallesinde bulunan 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairesinde ailesiyle yaşayan B. K., (43) balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin ve yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri B.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından B.K.'nin cansız bedeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA