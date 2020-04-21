Apartmanın 4. katından düşen çocuk ağır yaralandı Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde apartmanın 4. katından düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde apartmanın 4. katından düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Doğukent Mahallesi'nde oturdukları apartmanın balkonunda oynayan 8 yaşındaki H.K.M. henüz bilinmeyen bir nedenle 4. kat balkonundan beton zemine düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA