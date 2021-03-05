Apartmanın 3'üncü katındaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı
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Apartmanın 3'üncü katındaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı

05.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:40

Apartmanın 3'üncü katındaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı Bolu'da 4 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan kadın, açık kalan pencereden düşerek ağır yaralandı.

Apartmanın 3'üncü katındaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı

BOLU - Bolu'da 4 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan kadın, açık kalan pencereden düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Şengül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan Döndü Güldemir isimli kadın, evin açık kalan penceresinden dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. Güldemir'in kanlar içerisinde yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Güldemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri Güldemir'in düştüğü alanda incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartmanın 3'üncü katındaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı
Apartmanın 3'üncü katındaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı
Apartmanın 3'üncü katındaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı
Apartmanın 3'üncü katındaki pencereden düşen kadın ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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