Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar
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Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar

Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar
Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ - Haberler | Güncel

ANKARA'da 16 katlı apartmanda oturan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, balon ve bayraklarla süsledikleri binanın önünde şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek kutladı.

ANKARA'da 16 katlı apartmanda oturan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, balon ve bayraklarla süsledikleri binanın önünde şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek kutladı.

Yenimahalle ilçesinde bulunan 16 katlı apartmanın yönetimi, binada oturan ve koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı okullarında kutlayamayan çocuklar için kutlama programı hazırladı. Bu kapsamda bina yönetimi, aileler ve çocukların da desteği ile apartmanı okul gibi baştan aşağıya balonlar ve bayraklarla süsledi. Bina önündeki kutlama programı, çocukların İstiklal Marşı'nı okuması ile başladı. Maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak bina önünde toplanan çocuklar, daha sonra hazırladıkları şiirleri okuyup, bayram coşkusunu yaşadı. Bina yönetimi ayrıca düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verdi.


Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar
Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar
Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar
Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar
Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar
Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar
Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar
Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar
Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar
Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar
Apartmanı okul gibi süsleyip, 23 Nisan'ı kutladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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