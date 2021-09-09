Apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri hırsızlığı kamerada

Apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri hırsızlığı kamerada
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de bir apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri çalan ve kimliği güvenlik kameralarından tespit edilen S.A. (34) yakalandı.

OSMANİYE'de bir apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri çalan ve kimliği güvenlik kameralarından tespit edilen S.A. (34) yakalandı. Şüphelinin daha önce 29 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmandan, 500 lira değerindeki sıhhi tesisat malzemelerinin çalındığını fark eden site sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin daha önce 29 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulanan S.A olduğunu tespit etti. Fiziki takibe alınan S.A., saklandığı metruk binada yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı.


Apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri hırsızlığı kamerada
Apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri hırsızlığı kamerada
Apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Hulusi Akar Mansur Yavaş Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Cristiano Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Apartmandan sıhhi tesisat malzemeleri hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 13:37:16. #1.15#

title