APARTMANDAN ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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APARTMANDAN ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de bir apartmandan yaklaşık 100 metre uzunluğunda elektrik tesisat kablosu çalan şüpheli, önce güvenlik kameralarına, ardından polise yakalandı.

OSMANİYE'de bir apartmandan yaklaşık 100 metre uzunluğunda elektrik tesisat kablosu çalan şüpheli, önce güvenlik kameralarına, ardından polise yakalandı.

Olay, Hacı Osmanlı Mahallesindeki bir apartmanda meydana geldi. Dairenin elektrik tesisatı için alınan kabloların yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince binanın güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Kayıtları izleyen polis, şüphelinin daha önceden çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan Y.K. (24) olduğunu tespit etti. Y.K., saklandığı ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Kabloları, 30 lira karşılığında hurdacıya sattığını söyleyen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

APARTMANDAN ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
APARTMANDAN ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
APARTMANDAN ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
APARTMANDAN ELEKTRİK KABLOSU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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