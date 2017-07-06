Apartmandan Düşen Yaşlı Kadın Öldü

Malatya'da oturduğu apartmanın 3'üncü katından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'ndeki Kitabe Sokak'taki evinde ailesiyle birlikte yaşayan 91 yaşındaki Hatun Hanbay, balkona çıktı.



Henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Hanbay, toprak zemine düştü.



112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hatun Hanbay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.