Apartmandan doğalgaz sayacı çaldılar
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Apartmandan doğalgaz sayacı çaldılar

Konya'nın Kulu ilçesinde bir apartmanın içerisinde bulunan 2 adet doğalgaz sayacı gece saatlerinde şüpheli veya şüpheliler tarafından çalındı.

04.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:30
Apartmandan doğalgaz sayacı çaldılar

'nın ilçesinde bir apartmanın içerisinde bulunan 2 adet doğalgaz sayacı gece saatlerinde şüpheli veya şüpheliler tarafından çalındı.


Olay, Yeni Mahalle Kulu Otogar yanında bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde şüpheli veya şüpheliler apartmanın giriş kapısının şifresini açarak apartman içerisinde bulunan iki adet doğalgaz sayacını sökerek olay yerinden kaçtı. Dağolgaz sayaçlarının söküldüğünü fark eden apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Apartman girişinde ve saatlerin söküldüğü alanda parmak izi incelemesi yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şahıs ve şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Apartman sahibi Mehmet Mutlu, gece saatlerinde bazı kişiler tarafından şifreli kapının şifresi bozulmadan açılarak girişte bulunan doğalgaz borularına bağlı bulunan 2 adet doğalgaz sayacının çalındığını söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA
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