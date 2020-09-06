Apartmandan bisiklet hırsızı, kamera görüntüsünden yakalandı
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, apartmanlardan bisikletleri çalan H.U., güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalandı.
06.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.09.2020 17:25
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, apartmanlardan bisikletleri çalan H.U., güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalandı.
- Sakarya
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı'nda 2 apartmandan 2 çocuk bisikleti çalınmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirleyen polis, H.U.'yu kısa sürede yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Sakarya
Kaynak: DHA