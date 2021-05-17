Son dakika haberi! Apartmandan bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Apartmandan bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmandan bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Apartmandan bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmandan bisiklet çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Yenice Mahallesi Mustafa Bey Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Maskeli şüpheli apartmana girerek çalacak bir şeyler aradı. Apartman içinde bırakılan Bilal Çoban'a ait bisikleti gözüne kestiren hırsız rahat tavırları ile bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN