Apartmandan ayakkabı ve bebek arabası çalınması güvenlik kamerasında İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir apartmandan ayakkabı ve bebek arabası çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir apartmandan ayakkabı ve bebek arabası çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Dedebaşı Mahallesindeki bir apartmana giren kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, dairelerin önünde bulunan ayakkabılar ve bebek arabasını alıp kaçtı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis, maske ve kapüşonla yüzlerini kapatan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: AA