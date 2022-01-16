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Apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar yakalandı

Apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi'nin Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan vatandaşlar ayakkabılarının çalındığını fark etti. Apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı apartmandaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler ayakkabıları çalan şahısların A.F.Ö., E.D., A.Ö. ve M.Ç. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şahıslar yapılan fiziki takibin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.F.Ö., E.D., A.Ö. ve M.Ç. isimli şahıslar hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilirken, bulunan ayakkabılar da sahiplerine teslim edildi. - OSMANİYE

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı.

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