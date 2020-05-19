Apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında
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Apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'da, apartmana giren 2 kişi, daire kapılarının önlerindeki 8 çift ayakkabıyı çaldı.

Apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında
19.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:52

ADIYAMAN'da, apartmana giren 2 kişi, daire kapılarının önlerindeki 8 çift ayakkabıyı çaldı. Hırsızlık şüphelileri, poşetlere koydukları ayakkabılarla güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün akşam, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmana giren kimliği belirsiz 2 kişi, daire kapılarının önlerindeki 8 çift ayakkabıyı poşetlere koyup, çaldı. Hırsızlar kaçarken, kapılarının önünde ayakkabılarının olmadığı fark eden apartman sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Ellerinde ayakkabı dolu poşetlerle apartmandan çıkan hırsızların görüntülerini izleyenler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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