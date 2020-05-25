Apartmandaki yılan korku dolu anlar yaşattı Apartmandaki yılan korku dolu anlar yaşattı -Dairenin kapısında bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından alındı Antalya'da bir apartmana giren yılan, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Apartmandaki yılan korku dolu anlar yaşattı

-Dairenin kapısında bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından alındı

ANTALYA - Antalya'da bir apartmana giren yılan, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Dairenin kapısında bulunan ve yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatlar kullanılarak çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerini harekete geçiren olay, Ünsal Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairenin kapısının önünde bulunan yılanı gören apartman sakinleri durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kullandıkları özel aparatlarla, 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanı apartmandan çıkardı.

O anlar apartman sakinleri tarafından cep telefon kameralarıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: İHA