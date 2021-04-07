Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti
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Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU - Haberler | 3. Sayfa

Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti Yakıldıktan sonra unutulan mangal bina çatısını küle döndürdü Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın çatı katında unutulan mangaldan çıkan yangında, binanın çatısını büyük oranda yanarak zarar gördü.

Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti

Yakıldıktan sonra unutulan mangal bina çatısını küle döndürdü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir binanın çatı katında unutulan mangaldan çıkan yangında, binanın çatısını büyük oranda yanarak zarar gördü.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Söğütlü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında yakılarak unutulan mangaldan çıkan kıvılcımlar çatıyı tutuşturdu. Binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla büyüyen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında binanın çatısı büyük oranda yanarak zarar gördü.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangını izleyebilmek için sokağa dökülürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

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