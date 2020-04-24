Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı (2)
CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI 18 yıl önce kardeşini öldürerek cesedini çuvala koyup kullanmadıkları evde kuma gömen R.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağabeyi E.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
24.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:23
CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
18 yıl önce kardeşini öldürerek cesedini çuvala koyup kullanmadıkları evde kuma gömen R.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağabeyi E.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA