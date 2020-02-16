Apartmandaki depo yandı
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Apartmandaki depo yandı

KONYA'da bir apartmanın 1'inci katında depo olarak kullanılanın ve plastik malzemelerin bulunduğu dairede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

16.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:48
Apartmandaki depo yandı

KONYA'da bir apartmanın 1'inci katında depo olarak kullanılanın ve plastik malzemelerin bulunduğu dairede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Binanın zemin katında bulunan fırının, deposu olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler polis ve ekiplerine verdi. Alevler ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. ekipleri müdahale ettiği sırada toplanan kalabalıktan bazılarının ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmesi dikkat çekti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. 


Kaynak: DHA
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