Apartmanda yılan paniği
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Apartmanda yılan paniği

Çorum'da bir apartmana giren yılan bina sakinlerine büyük panik yaşattı.

Apartmanda yılan paniği
26.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:46

Çorum'da bir apartmana giren yılan bina sakinlerine büyük panik yaşattı.

Edinilen bilgiye göre Kale Mahallesi Hüyük Caddesi No 79 adresinde bulunan bir apartmana giren yılan daire sahipleri tarafından fark edildi. Büyük korku ve paniğe neden olan yılan, ihbar üzerine belirtilen adrese gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Korunaklı bir kutu ile muhafaza altına alınan yılan daha sonra tekrardan doğal ortamına bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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