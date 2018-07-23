Apartmanda Yılan Paniği

Silivri'de bir apartmana giren yaklaşık 2 metre boyundaki yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya bırakıldı. Silivri Yeni Mahalle'de bir apartmana giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı gören apartman sakinleri, kısa süreli paniğin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

(Yusuf Eker/İHA)