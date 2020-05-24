Apartmanda yangın paniği kamerada Apartmanda yangın paniği kamerada Antalya'nın Alanya ilçesinde sabaha karşı bir apartmanın zemin katındaki depoda çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Apartmanda yangın paniği kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sabaha karşı bir apartmanın zemin katındaki depoda çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Henüz nedeni bilinmeyen yangın, bu sabaha karşı Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda meydana geldi. Masa ve sandalyelerin bulunduğu depoda alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 araç ve 12 personel yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale ile yangın güçlükle kontrol atına alınırken, dumanların mahalleyi kaplaması ise paniğe neden oldu. Yangında depo kullanılmaz hale gelirken, apartmanda da maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA