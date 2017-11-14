Apartmanda Yangın Paniği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.



Alınan bilgilere göre, Numuneevler Mahallesi, 6 Nolu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında K.B.'ye ait daireden dumanlar yükselmeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin bazı odaları kullanılamaz hale geldi. - HATAY