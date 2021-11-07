Apartmanda yangın çıkaran kapıcı, adliyeye sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
SERBEST BIRAKILDIEskişehir'de işten çıkarıldığı apartmanın 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Eskişehir'de işten çıkarıldığı apartmanın 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28), sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Son Dakika Haberleri
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