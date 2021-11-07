Apartmanda yangın çıkaran kapıcı, adliyeye sevk edildi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de işten çıkarıldığı apartmanın 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkarıp, olaydan sonra gözaltına alınan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydoğdu'nun, işten çıkarılıp evsiz kalacağı için yangını çıkardığını söylediği öğrenildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C bloğunun çatısında dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Apartmanda yaşayanların dumanları görmesi ve ihbarı üzerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi adrese sevk edildi. İtfaiyeciler, merdivenli araçlarıyla alevlere müdahale etti. Bu sırada büyüyen yangın nedeniyle tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi de binadan polis tarafından tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Aydoğdu'nun, yangını, çatı malzemelerini tahtalarla tutuşturarak çıkardığı belirlendi. Ayrıca Aydoğdu'nun, yangından önce de sitenin otomatik yangın söndürme sistemindeki su vanalarını da kapattığı anlaşıldı.