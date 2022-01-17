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Apartmanda yangın: 1 ölü

Apartmanda yangın: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir Gaziemir'de bir apartmanın üst katında yangın çıktı.

GAZİEMİR, İZMİR (İHA) - İzmir Gaziemir'de bir apartmanın üst katında yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada asansörde bulunan Kaan Yalçın (27) yaşamını yitirdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir apartmanda meydana gelen yangında, bir kişi öldü. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.30 sıralarında Hasan Güven Caddesi üzerinde bulunan bir site içindeki apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine site sakinleri tarafından hemen ihbarda bulundu. Bölgeye AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken, yangının çıktığı dairede bulunan 4 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. 4 kişi, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Apartmanda bulunan ancak yangın nedeniyle dışarıya çıkmadığı fark edilen 27 yaşındaki Kaan Yalçın için de çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri, Yalçın'ı asansörde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaan Yalçın'ın normalde o sitede oturmadığı, bir arkadaşını ziyaret için geldiği öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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İzmir Gaziemir'de bir apartmanın üst katında yangın çıktı.

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