Apartmanda mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Alemdar Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki Suriyelilere ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle apartmanda bulunanlar mahsur kaldı.
Binadaki 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 8 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan, olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.